Легкоатлетка з Білорусі попросила політичного притулку в Польщі

Спортсменка з Білорусі Христина Тимановська, яку влада намагалася проти її волі відправити до Білорусі з Олімпіади в Токіо, попросила політичного притулку в Польщі.
Про це повідомив виконавчий директор Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.
За його словами, спортсменка побоюється повертатися до Мінська, оскільки її показали в «розносних сюжетах» на білоруському телебаченні.
Раніше стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь в кваліфікаційному забігу на 200 метрів в Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі.
Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Після чого спортсменка попросила політичного притулку.
Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Після чого спортсменка попросила політичного притулку.
Польща запропонувала Христині Тимановській гуманітарну візу, повідомив заступник міністра закордонних справ республіки Марчін Пшідач.
Притулок білоруській спортсменці також запропонувала Чехія.
Зі свого боку, держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз розгляне можливість надання політичного притулку пані Тимановській.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруської легкоатлеткою.
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