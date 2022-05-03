Легкоатлетка з Білорусі попросила політичного притулку в Польщі

14:35 02 серпня Київ, Україна

Спортсменка з Білорусі Христина Тимановська, яку влада намагалася проти її волі відправити до Білорусі з Олімпіади в Токіо, попросила політичного притулку в Польщі.

Про це повідомив виконавчий директор Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

"Зараз Христина Тимановська в Токіо під захистом японської влади. Вона спілкується з представниками Міжнародного олімпійського комітету і журналістами, «з нею все гаразд». Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини - опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери. Христина вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі знаходиться», - сказав Опейкін.

За його словами, спортсменка побоюється повертатися до Мінська, оскільки її показали в «розносних сюжетах» на білоруському телебаченні.

Раніше стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь в кваліфікаційному забігу на 200 метрів в Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі.



Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Після чого спортсменка попросила політичного притулку.



Польща запропонувала Христині Тимановській гуманітарну візу, повідомив заступник міністра закордонних справ республіки Марчін Пшідач.

«Польща готова допомогти Христині Тимановській, білоруській спортсменці, якій режим Лукашенка наказав повернутися з Олімпійських ігор в Мінську. Їй запропонували гуманітарну візу, і вона може продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі, якщо вона того забажає», - написав він у Twitter.

Притулок білоруській спортсменці також запропонувала Чехія.

«Представники влади Японії щойно підтвердили нам, що білоруська спортсменка Христина Тимановська отримала наші пропозиції про надання притулку. Якщо вона її прийме, ми максимально допоможемо їй», - написав у Twitter глава чеського МЗС Якуб Кулганек.

Зі свого боку, держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз розгляне можливість надання політичного притулку пані Тимановській.



Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруської легкоатлеткою.