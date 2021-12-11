Лавров заявив про намір РФ віддзеркалити висилку американських дипломатів

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь на санкції США та висилку російських дипломатів, пообіцяв вислати з Москви представників дипмісії США.
Про це повідомляє Газета ру.
Крім того, Лавров заявив, що РФ опублікує імена восьми американських чиновників, внесених Москвою в списку санкцій.
За словами глави МЗС, РФ припиняє практику безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії.
За словами глави МЗС, РФ припиняє практику безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії.
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