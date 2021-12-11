Лавров заявив про намір РФ віддзеркалити висилку американських дипломатів

20:19 16 квітень Київ, Україна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь на санкції США та висилку російських дипломатів, пообіцяв вислати з Москви представників дипмісії США.

Про це повідомляє Газета ру.

"Десять дипломатів були включені в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десяти дипломатам США в Російській Федерації покинути нашу країну", - вказав Лавров.

Крім того, Лавров заявив, що РФ опублікує імена восьми американських чиновників, внесених Москвою в списку санкцій.



За словами глави МЗС, РФ припиняє практику безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії.