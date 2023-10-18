Лавров заявив про "братні зв'язки" з Північною Кореєю

"До нашого загального, великого жалю, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямом дій європейців, американців та японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братні зв'язки, набуває особливого значення", - сказав він.