Лавров заявив про "братні зв'язки" з Північною Кореєю
18:32 18 жовтня Київ, Україна
Під час свого візиту до Північної Кореї, міністр закордонних справ росії сергій лавров
підкреслив, що обидві країни мають "історично братні зв'язки".
Лавров зробив цю заяву під час свого виступу у Пхеньяні.
"До нашого загального, великого жалю, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямом дій європейців, американців та японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братні зв'язки, набуває особливого значення", - сказав він.
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