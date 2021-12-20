Лавров: українська сторона порушує всі мінські домовленості

13:04 07 квітень Київ, Україна

Реакція Заходу на те, що відбувається на сході України, стала несподіваною для Кремля, а поведінка України взагалі викликає занепокоєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зазначивши, що "українська сторона порушує всі мінські домовленості".

"Нас це турбує. Ми говоримо це і європейським колегам. Сподіваємося, що розуміння того, що відбувається, є і в Вашингтоні. Але поки дії і реакція наших західних колег розчаровує", - сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, Захід, як і раніше виходить з необхідності підтримувати українську владу.



Як зазначив Лавров, Київ заявляє, що мінські угоди потрібні тільки для збереження санкцій і "багато інших прикладів", проте ніякої реакції з західної сторони немає, в результаті "сьогодні Україна перейшла до погроз військових дій".



Крім того, Лавров закликав Німеччину і Францію "привести владу України до тями".