Лавров: українська сторона порушує всі мінські домовленості

Реакція Заходу на те, що відбувається на сході України, стала несподіваною для Кремля, а поведінка України взагалі викликає занепокоєння.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зазначивши, що "українська сторона порушує всі мінські домовленості".
За його словами, Захід, як і раніше виходить з необхідності підтримувати українську владу.
Як зазначив Лавров, Київ заявляє, що мінські угоди потрібні тільки для збереження санкцій і "багато інших прикладів", проте ніякої реакції з західної сторони немає, в результаті "сьогодні Україна перейшла до погроз військових дій".
Крім того, Лавров закликав Німеччину і Францію "привести владу України до тями".
Як зазначив Лавров, Київ заявляє, що мінські угоди потрібні тільки для збереження санкцій і "багато інших прикладів", проте ніякої реакції з західної сторони немає, в результаті "сьогодні Україна перейшла до погроз військових дій".
Крім того, Лавров закликав Німеччину і Францію "привести владу України до тями".
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