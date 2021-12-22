Лавров: Росія переходить до взаєморозрахунків в національних або альтернативних долару валютах

15:29 13 квітень Київ, Україна

Міжнародні санкції несуть для економіки Росії певні ризики, тому зараз в країні робляться активні заходи, спрямовані на поступову "дедоларизацію".



Про це заявив в інтерв'ю іранському агентству ІРНА міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Вважаємо важливим нарощувати зусилля щодо зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів. Мова, зокрема, йде про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних долару валютах, відмову від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем. У Росії ми цим вже активно займаємося", - сказав він.

За словами Лаврова, Росія бачить в цьому напрямку "великі перспективи для взаємодії з усіма зацікавленими іноземними партнерами".