Лавров: відносини ЄС і РФ знищені односторонніми рішеннями Брюсселя

Під час робочої поїздки в Китай глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Євросоюз сам розірвав відносини з Росією, які будувалися роками.
Про це повідомляє Інтерфакс.
"З Євросоюзом як з організацією відносин немає, вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя", - підкреслив він, зазначивши, що якщо і коли Брюссель вважатиме можливим "усунути цю аномалію", то РФ буде готова до цього на основі рівноправності і балансу інтересів.
За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила".
"А санкції - це один з видів цих правил", - додав Лавров.
Як відомо, Євросоюз, США і інші країни ввели санкції проти РФ після окупації українського Криму і агресії на Донбасі.
За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила".
"А санкції - це один з видів цих правил", - додав Лавров.
Як відомо, Євросоюз, США і інші країни ввели санкції проти РФ після окупації українського Криму і агресії на Донбасі.
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