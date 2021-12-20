Лавров: відносини ЄС і РФ знищені односторонніми рішеннями Брюсселя

11:57 23 березень Київ, Україна

Під час робочої поїздки в Китай глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Євросоюз сам розірвав відносини з Росією, які будувалися роками.



Про це повідомляє Інтерфакс.

"У нас і Китай - добрий сусід, і Європейський Союз - теж наш сусід, і ми були завжди зацікавлені в просуванні наших відносин за всіма азимутами. Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери, окремі європейські країни, які хочуть своїми національними інтересами керуватися, то, напевно, об'єктивно це веде до того, що наші відносини з Китаєм розвиваються швидше, ніж те, що залишилося від відносин з європейськими країнами", - сказав Лавров у вівторок на пресконференції в Китаї.

"З Євросоюзом як з організацією відносин немає, вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя", - підкреслив він, зазначивши, що якщо і коли Брюссель вважатиме можливим "усунути цю аномалію", то РФ буде готова до цього на основі рівноправності і балансу інтересів.



За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила".



"А санкції - це один з видів цих правил", - додав Лавров.



Як відомо, Євросоюз, США і інші країни ввели санкції проти РФ після окупації українського Криму і агресії на Донбасі.