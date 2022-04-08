Латвія заморозила майно громадян росії на суму понад 100 млн євро

16:38 06 квітня Київ, Україна

У Латвії вже заморозили нерухоме майно громадян росії на суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє міністр юстиції країни Яніс Борданс.

Міністр зазначив, що заморожений автопарк також оцінюється у кілька мільйонів євро.



За його словами, це ще не кінець: замороженого через санкції майна може побільшати, а загальна вартість зросте.

Борданс повідомив, що при цьому не подана інформація про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще ціннішими. Серед цих активів можуть бути, зокрема, різні небезпечні вантажі в латвійських портах, про які латвійська держава "має подбати особливим чином".



Як уже повідомлялося, у вівторок на засіданні уряду обговорювалася можливість перейняти у власність держави російські підприємства, що потрапили під санкції, зокрема, згадані небезпечні вантажі.



Міністр юстиції зазначив на пресконференції, що якщо це буде зроблено, то процес має бути максимально вигідним з економічного погляду — без звільнення працівників та наскільки можна без втрати вартості активів.