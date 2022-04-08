Латвія заморозила майно громадян росії на суму понад 100 млн євро

У Латвії вже заморозили нерухоме майно громадян росії на суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє міністр юстиції країни Яніс Борданс.
Міністр зазначив, що заморожений автопарк також оцінюється у кілька мільйонів євро.
За його словами, це ще не кінець: замороженого через санкції майна може побільшати, а загальна вартість зросте.
За його словами, це ще не кінець: замороженого через санкції майна може побільшати, а загальна вартість зросте.
Борданс повідомив, що при цьому не подана інформація про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще ціннішими. Серед цих активів можуть бути, зокрема, різні небезпечні вантажі в латвійських портах, про які латвійська держава "має подбати особливим чином".
Як уже повідомлялося, у вівторок на засіданні уряду обговорювалася можливість перейняти у власність держави російські підприємства, що потрапили під санкції, зокрема, згадані небезпечні вантажі.
Міністр юстиції зазначив на пресконференції, що якщо це буде зроблено, то процес має бути максимально вигідним з економічного погляду — без звільнення працівників та наскільки можна без втрати вартості активів.
Як уже повідомлялося, у вівторок на засіданні уряду обговорювалася можливість перейняти у власність держави російські підприємства, що потрапили під санкції, зокрема, згадані небезпечні вантажі.
Міністр юстиції зазначив на пресконференції, що якщо це буде зроблено, то процес має бути максимально вигідним з економічного погляду — без звільнення працівників та наскільки можна без втрати вартості активів.
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