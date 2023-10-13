Латвія закриває пункти пропуску на кордоні з росією з метою безпеки

07:50 13 жовтня Київ, Україна

Латвія оголосила про закриття двох пунктів пропуску, Вієнтуле та Педедзе, на кордоні з росією з 16 жовтня. Це рішення було ухвалено на пропозицію Міністерства внутрішніх справ Латвії, як повідомляє місцеве видання LSM.



Причиною закриття цих пунктів стала необхідність "не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної рф ситуації".



Виходячи з рішення росії, з 16 жовтня КПП Вієнтуле мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б в'їжджати на територію росії наземним транспортом.



Мер міста Балві Сергій Максимов зазначив, що закриття КПП Вієнтуле дозволить уникнути можливої черги з 500 осіб, яка могла б виникнути. Зараз час на перетин кордону займає день або навіть півтора, і у разі погіршення ситуації, цей час міг би збільшитися до кількох діб.



Закриття цих пунктів пропуску також дозволить прикордонній охороні Латвії перерозподілити свої ресурси для більш ефективної охорони державного кордону в інших регіонах.