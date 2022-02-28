Латвія вводить обов'язкові електронні анкети для туристів

Уряд Латвії встановив нові правила, з 12 жовтня всі іноземні громадяни за 48 годин до можливого перетину кордону повинні будуть заповнити електронну анкету.
Електронна анкета буде доступна з будь-якого гаджета, її заповнити треба на спеціальній платформі covidpass.lv, яка буде запущена з 12 жовтня.
Що зміниться
Цю анкету потрібно заповнити не раніше, ніж за 48 годин до можливого перетину кордону. Інформація, зазначена в анкеті, автоматично буде передана контролюючим органам.
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