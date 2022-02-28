Латвія вводить обов'язкові електронні анкети для туристів

18:37 06 жовтень Київ, Україна

Уряд Латвії встановив нові правила, з 12 жовтня всі іноземні громадяни за 48 годин до можливого перетину кордону повинні будуть заповнити електронну анкету.

Електронна анкета буде доступна з будь-якого гаджета, її заповнити треба на спеціальній платформі covidpass.lv, яка буде запущена з 12 жовтня.



Що зміниться

"Після заповнення е-бланка особі, що в'їжджає, буде надано спеціальний QR-код, який треба буде показати прикордонникам. В іншому випадку в'їхати в Латвію буде не можна. Для тих, хто в'їде в Латвію до 11 жовтня, діє попередній режим, тобто треба заповнити анкету в паперовому вигляді", - говориться в повідомленні.

Цю анкету потрібно заповнити не раніше, ніж за 48 годин до можливого перетину кордону. Інформація, зазначена в анкеті, автоматично буде передана контролюючим органам.