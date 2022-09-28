Латвія ввела режим НС у кількох краях, що межують з росією

13:59 28 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів Латвії вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації на кількох територіях, що межують з росією, і закрити один з прикордонних КПП.



Про це повідомляє LSM.

"Такий захід викликаний необхідністю запобігти загрозі внутрішній безпеці Латвії, і режим НС на прикордонних територіях - в Аугшдаугавському, Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях діятиме до 26 грудня", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, режим НС діє з 11 серпня минулого року у Лудзенському, Краславському та Аугшдаугівському краях, а також у місті Даугавпілс – на цих територіях його продовжили до 11 листопада 2022 року. Як відомо, надзвичайна ситуація була введена і неодноразово продовжувалася через інспірований мінським режимом масовий наплив іноземних громадян, які прагнуть проникнути на територію Латвії нелегально.



Також Кабінет Міністрів ухвалив закрити КПП у Педедзе та доручив прикордонній охороні посилено контролювати кордон з рф, а також посилено перевіряти громадян росії на інших КПП, які ще діють. На підкріплення співробітникам прикордонної охорони направлять колег із Держполіції та Служби держбезпеки, а також військовослужбовців Національних збройних сил.