Латвія ввела режим НС у кількох краях, що межують з росією

Кабінет Міністрів Латвії вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації на кількох територіях, що межують з росією, і закрити один з прикордонних КПП.
Про це повідомляє LSM.
Окрім цього, режим НС діє з 11 серпня минулого року у Лудзенському, Краславському та Аугшдаугівському краях, а також у місті Даугавпілс – на цих територіях його продовжили до 11 листопада 2022 року. Як відомо, надзвичайна ситуація була введена і неодноразово продовжувалася через інспірований мінським режимом масовий наплив іноземних громадян, які прагнуть проникнути на територію Латвії нелегально.
Також Кабінет Міністрів ухвалив закрити КПП у Педедзе та доручив прикордонній охороні посилено контролювати кордон з рф, а також посилено перевіряти громадян росії на інших КПП, які ще діють. На підкріплення співробітникам прикордонної охорони направлять колег із Держполіції та Служби держбезпеки, а також військовослужбовців Національних збройних сил.
Також Кабінет Міністрів ухвалив закрити КПП у Педедзе та доручив прикордонній охороні посилено контролювати кордон з рф, а також посилено перевіряти громадян росії на інших КПП, які ще діють. На підкріплення співробітникам прикордонної охорони направлять колег із Держполіції та Служби держбезпеки, а також військовослужбовців Національних збройних сил.
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