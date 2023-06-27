Латвія вносить росію до списку країн з низьким рівнем оподаткування

15:59 27 червня Київ, Україна

Уряд Латвії ухвалив рішення внести російську федерацію до списку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або без податків з 1 липня 2023 року.



Інформація про це була опублікована на порталі Delfi.



Крім росії, до списку офшорних зон також включені Британські Віргінські острови, Коста-Рика та Республіка Маршаллові острови. Міністерство фінансів Латвії закликало платників податків приділити особливу увагу операціям з особами, які перебувають, базуються чи зареєстровані у цих країнах та територіях.



Ці країни були включені до списку офшорних зон через відсутність співробітництва у сфері оподаткування з Європейським Союзом (ЄС), який було оновлено 14 лютого 2023 року.



Міністерство фінансів Латвії пояснило, що нові правила прямо посилається на список ЄС та його регулярне оновлення, щоб уникнути частих технічних змін та забезпечити максимальну ефективність та своєчасну реакцію на зміни до переліку ЄС.



У Міністерстві фінансів нагадали, що нормативні акти Латвії, які регулюють пряме оподаткування, передбачають спеціальний податковий режим (захисні заходи) у разі здійснення операцій з особами, які перебувають, базуються чи зареєстровані у країнах та територіях із низьким чи нульовим рівнем оподаткування.