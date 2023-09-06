Латвія розглядає посилення кордону через загрозу від білорусі та росії

18:28 05 вересня Київ, Україна

Міністерство оборони Латвії активно розглядає заходи щодо зміцнення безпеки східного кордону країни з огляду на потенційні загрози з боку білорусі та росії. Цю інформацію надала Інара Мурнієце, міністр оборони Латвії у розмові з представниками ЗМІ, як повідомляє TVNET.



Мурнієце представила оновлену концепцію національної оборони, наголошуючи, що інженерне посилення східного кордону Латвії відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішньої та зовнішньої безпеки країни. Планується співробітництво латвійських збройних сил із прикордонною службою та органами національної безпеки з метою розробки та відпрацювання механізмів для протидії як гібридним, так і звичайним загрозам.



Мурнієце наголосила, що розвиток прикордонної інфраструктури – це завдання Міністерства внутрішніх справ. Вона також висловила невідкладну необхідність обладнати кордон у військовому аспекті, особливо з огляду на динаміку подій у білорусі. Мурнієце зазначила, що, незважаючи на перекидання деяких груп найманців Вагнера в інші регіони, частина залишається в білорусі, що створює потенційні ризики.



Серед запропонованих заходів щодо зміцнення кордону – встановлення протитанкових зубців та розміщення протитанкових мін. Такі додаткові перешкоди сприяли б підвищенню безпеки у цьому регіоні.



Мурнієце також наголосила, що Латвія співпрацює з балтійськими країнами та Польщею у зміцненні східного кордону, приділяючи особливу увагу цій області, яка межує з росією на сході та білоруссю на південному сході.