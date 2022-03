Латвія оголосила про блокування сервісу таксі Yandex Go

20:53 21 березня Київ, Україна

Автотранспортна дирекція Латвії вирішила анулювати ліцензію компанії Yandex Taxi BV та заблокувати програму Yandex Go, починаючи з 23 березня. З цього часу, повідомляється на сайті дирекції, "Яндекс" більше не зможе надавати послуги таксі на території Латвії.



Дирекція пішла на такий крок, встановивши, що програма Yandex Go обмінюється даними із серверами, розташованими в Росії.. У відомстві вважають, що таким чином дані мешканців Латвії та іноземців, які користуються додатком, можуть опинитися у розпорядженні Росії.



Транспортні компанії та окремі водії, які продовжать користуватися програмою Yandex Go, будуть оштрафовані, заявили у дирекції.



Автотранспортна дирекція блокує Yandex Go у Латвії вже вдруге. У березні-травні 2020 року сайт та програма сервісу таксі залишалися заблокованими через те, що компанія не зареєструвалася в автотранспортній дирекції.