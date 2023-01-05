Латвія не планує відновлювати ліцензію телеканалу "Дождь"

У Латвії питання повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь" поки не обговорюється, повідомив глава Нацради з електронних ЗМІ (NEPLP) країни Іварс Аболіньш в інтерв'ю Латвійському радіо.
За його словами, телеканал припустився серйозного порушення місцевого законодавства, тому жодні переговори щодо повернення ліцензії неможливі.
Чиновник зазначив, що аргументи про те, що російськомовних чогось позбавляють, не правдиві. У Латвії доступні 252 медіа, з них 127 російською мовою, латиською – лише 42. Такою є статистика ЗМІ в країні після того, як з інформаційного простору вилучили 121 ЗМІ, пов'язаний з росією.
Аболіньш зазначив, що Латвії необхідно посилювати контент латиською мовою, щоб мати сильний інформаційний простір.
Чиновник зазначив, що аргументи про те, що російськомовних чогось позбавляють, не правдиві. У Латвії доступні 252 медіа, з них 127 російською мовою, латиською – лише 42. Такою є статистика ЗМІ в країні після того, як з інформаційного простору вилучили 121 ЗМІ, пов'язаний з росією.
Аболіньш зазначив, що Латвії необхідно посилювати контент латиською мовою, щоб мати сильний інформаційний простір.
Тому, на його переконання, підтримувати додатковий контент російською мовою, щоб ще збільшити домінування цієї мови в місцевому інформпросторі, абсолютно неправильно, і Латвії не слід цього робити.
Як повідомлялося, Національна рада з електронних ЗМІ прийняла рішення анулювати ліцензію телеканалу «Дождь» (TV Rain) «у зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку» та за підсумками низки серйозних порушень.
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