Латвія не планує відновлювати ліцензію телеканалу "Дождь"

09:42 05 січня Київ, Україна

У Латвії питання повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь" поки не обговорюється, повідомив глава Нацради з електронних ЗМІ (NEPLP) країни Іварс Аболіньш в інтерв'ю Латвійському радіо.

За його словами, телеканал припустився серйозного порушення місцевого законодавства, тому жодні переговори щодо повернення ліцензії неможливі.



Чиновник зазначив, що аргументи про те, що російськомовних чогось позбавляють, не правдиві. У Латвії доступні 252 медіа, з них 127 російською мовою, латиською – лише 42. Такою є статистика ЗМІ в країні після того, як з інформаційного простору вилучили 121 ЗМІ, пов'язаний з росією.



Аболіньш зазначив, що Латвії необхідно посилювати контент латиською мовою, щоб мати сильний інформаційний простір.

"Ми можемо тільки додати більше контенту латиською мовою, щоб трохи наблизити його до обсягу контенту російською мовою", - сказав він.

Тому, на його переконання, підтримувати додатковий контент російською мовою, щоб ще збільшити домінування цієї мови в місцевому інформпросторі, абсолютно неправильно, і Латвії не слід цього робити.