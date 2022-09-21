Латвія не видаватиме візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації
14:01 21 вересня Київ, Україна
Уряд Латвії не видаватиме гуманітарних віз росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.
Про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.
"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", - йдеться у повідомленні.
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