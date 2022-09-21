Латвія не видаватиме візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації



Про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", - йдеться у повідомленні.