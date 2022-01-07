Латвія може припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю

16:50 26 серпень Київ, Україна

Якщо Білорусь запустить АЕС (БелАЕС) в Оcтровце, Латвія припинить торговельні відносини з Білоруссю в електроенергетичній сфері.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, при цьому зазначивши, що стекущімі політичними подіями їх рішення ніяк не пов'язане.



В такому випадку Латвія почне купувати електроенергію у третіх країн, але як саме буде відбуватися торгівля, поки неясно. За словами Кріньша, вирішувати це питання буде Міністерство економіки, розробивши конкретну методологію у співпраці з колегами з Естонії, Литви та Європейською комісією.

"З огляду на розвиток подій в Білорусі, побоювання з приводу ядерної безпеки тільки ростуть", - пояснив прем'єр причину такого рішення.

Як відомо, на початку серпня на першому енергоблоці Білоруської атомної електростанції пройшла завантаження ядерного палива.

За фізичним пуском піде етап енергетичного пуску, на якому енергоблок почне виробляти електрику і видавати його в мережу. Ця фаза запланована на осінь.