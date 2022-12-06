Латвія позбавила ліцензії телеканал "Дождь"

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) "з міркувань безпеки" позбавила ліцензії російський незалежний телеканал "Дождь".
Про це повідомляє Delfi.
Як зазначає видання, регулятор оцінив комплекс порушень, допущених останнім часом каналом: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території росії, допущене телеведучим найменування російської армії "нашою армією", а також можливе вираження підтримки російської армії. У коментарі агентству LETA голова ради Івар Аболіньш пояснив, що рішення було ухвалено з урахуванням державної безпеки та громадського порядку.
Про це повідомляє Delfi.
Як зазначає видання, регулятор оцінив комплекс порушень, допущених останнім часом каналом: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території росії, допущене телеведучим найменування російської армії "нашою армією", а також можливе вираження підтримки російської армії. У коментарі агентству LETA голова ради Івар Аболіньш пояснив, що рішення було ухвалено з урахуванням державної безпеки та громадського порядку.
Також регулятор врахував отриману від Служби державної безпеки інформацію, зміст якої Аболіньш не розголошує. Він зазначив, що канал може продовжувати мовлення на території росії в Інтернеті.
Рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня, коли "Дождь" має припинити мовлення на території Латвії.
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