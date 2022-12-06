Латвія позбавила ліцензії телеканал "Дождь"

10:45 06 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Delfi.



Як зазначає видання, регулятор оцінив комплекс порушень, допущених останнім часом каналом: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) "з міркувань безпеки" позбавила ліцензії російський незалежний телеканал "Дождь".Про це повідомляє Delfi.Як зазначає видання, регулятор оцінив комплекс порушень, допущених останнім часом каналом: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території росії, допущене телеведучим найменування російської армії "нашою армією", а також можливе вираження підтримки російської армії. У коментарі агентству LETA голова ради Івар Аболіньш пояснив, що рішення було ухвалено з урахуванням державної безпеки та громадського порядку.

"Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконаний, що керівництво "Дождя" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - заявив чиновник.

Також регулятор врахував отриману від Служби державної безпеки інформацію, зміст якої Аболіньш не розголошує. Він зазначив, що канал може продовжувати мовлення на території росії в Інтернеті.

"Це рішення показує, що Латвія - правова і демократична країна, відкрита для ЗМІ, тому що Латвія впустила в країну велику кількість пов'язаних із росією ЗМІ, які можуть вільно працювати тут. Покарання отримав лише телеканал "Дождь", який порушив закон", - додав Аболіньш.

Рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня, коли "Дождь" має припинити мовлення на території Латвії.