Латвія і Естонія підготували санкції проти Білорусі

Всіх чиновників, які мають причетність до фальсифікації на виборах президента Білорусі, чекають санкції.
Міністерства закордонних справ Литви та Естонії вже підготували індивідуальні санкції. Цю інформацію повідомило МЗС Латвії в п'ятницю, 21 серпня.
У спільному зверненні відомств йдеться, що в перелік санкцій входить заборона в'їзду на території цих країн.
У міністерствах стурбовані ситуацією в Білорусі ситуацією після президентських виборів. Як відомо, Європейський союз їх результати офіційно не визнав. У Латвії та Естонії закликають білоруську владу до мирного і законного рішення кризи в країні.
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