Латвія позбавлятиме громадянства осіб, які підтримують війну в Україні

14:08 21 квітня Київ, Україна

Сейм Латвії в остаточному читанні схвалив поправки до закону про громадянство, які дозволять позбавляти громадянства людей, які підтримують військові дії в Україні.

За поправки проголосували 62 депутати, 14 осіб утрималися і один парламентар виступив проти.

Про це повідомляє Delfi.



Нова редакція закону передбачає, що громадянства Латвії можуть позбавити людину, яка надає значну підтримку людям та державам, які вчинили військові злочини, геноцид, злочини проти людяності, а також злочини, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність демократичних держав. Під дію закону також підпадають ті, хто брав участь у таких діях.



Відповідно до поправок, факт такої підтримки чи участі у таких діях встановлюватиметься висновком установи державної безпеки. При цьому оскарження рішення про позбавлення громадянства не зупиняє його дії.



Громадянства можуть позбавити лише у разі, якщо людина в результаті не стане особою без громадянства. Як зазначає Delfi, поправки поширюються лише на осіб із подвійним громадянством.