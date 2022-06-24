Латвія заарештувала прокремлівського активіста Ліндермана

У Латвії заарештовано проросійського пропагандиста Володимира Ліндермана за підозрою у виправданні геноциду, злочинів проти миру, людства та військових злочинів.
Про це пише Delfi.
Про затримання, але без імені та прізвища затриманого, повідомила Служба державної безпеки Латвії (СДБ). У поширеній інформації уточнено, що 21 червня силовики затримали прокремлівського активіста, який систематично прославляв і виправдовував в інтернет-середовищі злочини проти миру та військові злочини збройних сил російської федерації в Україні.
За даними СДБ, пропагандист отримував фінансову винагороду від зареєстрованих у росії юридичних осіб за проросійську діяльність. Проти Ліндермана 7 червня порушили відповідне кримінальне провадження, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У грудні 2020 року проросійського пропагандиста вже затримували, але згодом відпустили. Тоді він був кореспондентом пропагандистського Baltnews, який сьогодні належить російському МІА росія сьогодні.
Про це пише Delfi.
Про затримання, але без імені та прізвища затриманого, повідомила Служба державної безпеки Латвії (СДБ). У поширеній інформації уточнено, що 21 червня силовики затримали прокремлівського активіста, який систематично прославляв і виправдовував в інтернет-середовищі злочини проти миру та військові злочини збройних сил російської федерації в Україні.
За даними СДБ, пропагандист отримував фінансову винагороду від зареєстрованих у росії юридичних осіб за проросійську діяльність. Проти Ліндермана 7 червня порушили відповідне кримінальне провадження, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У грудні 2020 року проросійського пропагандиста вже затримували, але згодом відпустили. Тоді він був кореспондентом пропагандистського Baltnews, який сьогодні належить російському МІА росія сьогодні.
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