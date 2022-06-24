Латвія заарештувала прокремлівського активіста Ліндермана

15:54 24 червня Київ, Україна

У Латвії заарештовано проросійського пропагандиста Володимира Ліндермана за підозрою у виправданні геноциду, злочинів проти миру, людства та військових злочинів.



Про це пише Delfi.



Про затримання, але без імені та прізвища затриманого, повідомила Служба державної безпеки Латвії (СДБ). У поширеній інформації уточнено, що 21 червня силовики затримали прокремлівського активіста, який систематично прославляв і виправдовував в інтернет-середовищі злочини проти миру та військові злочини збройних сил російської федерації в Україні.



За даними СДБ, пропагандист отримував фінансову винагороду від зареєстрованих у росії юридичних осіб за проросійську діяльність. Проти Ліндермана 7 червня порушили відповідне кримінальне провадження, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.



У грудні 2020 року проросійського пропагандиста вже затримували, але згодом відпустили. Тоді він був кореспондентом пропагандистського Baltnews, який сьогодні належить російському МІА росія сьогодні.