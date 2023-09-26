Латвійська поліція проти наклейок на автомобілях "я русский"

11:05 26 вересня Київ, Україна

Латвійська поліція назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно-провокаційними написами російською мовою", такими як "я русский/русская".



Про це було оголошено в офіційному акаунті поліції Латвії у Twitter.



У поліції Латвії наголосили, що у світлі поточної геополітичної обстановки та конфлікту в Україні подібні наклейки можуть тлумачитися як підтримка військової агресії чи військових злочинів росії, що вважається неприйнятним.



Латвійські поліціянти також уточнили, що у разі виявлення подібних наклейок на автомобілях вони вимагатимуть від власників машин негайно прибрати їх і надати пояснення щодо цілей розміщення таких написів. Водночас автовласників можуть оштрафувати за спробу пропаганди військової агресії.



Цей крок поліції покликаний наголосити на важливості підтримки миру та безпеки в регіоні, а також запобігти діям, які можуть бути сприйняті як провокаційні у цій складній обстановці.