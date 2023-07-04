Киргизстан дозволив використання матроніму замість по батькові

09:16 04 липня Київ, Україна

У Киргизстані ухвалено рішення про дозвіл використання ім’я по матері замість по батькові. Конституційний суд країни ухвалив це рішення, як повідомляє інформаційний портал 24.kg.



В офіційному повідомленні наголошується, що законодавство має надавати можливість громадянам використовувати матронім, який не суперечить принципам рівності та заборони дискримінації за статевою ознакою.



Разом з тим, рішення зазначає, що така опція має бути доступною лише для повнолітніх громадян.



Це рішення було прийнято в результаті розгляду позову однієї жінки, яка вимагала дозволити вказати матронім замість по батькові у документах своєї дитини.



Суд дійшов висновку, що в традиційному суспільстві дитина, у якої вказано матронім, може стати об'єктом знущань та соціальної стигматизації, і тому відмовив жінці.



Однак рішення також уточнює, що після досягнення повноліття громадянин, який з якихось причин не бажає використати чоловіче по батькові у своєму повному імені, повинен мати право вибору між по батькові та по матері.