Киргизстан пригрозив своїм громадянам в'язницею за участь у війні в Україні

17:34 21 вересня Київ, Україна

Посольство Киргизстану в росії застерегло своїх громадян від участі у війні в Україні. Дипломати нагадали, що за це загрожує до 10 років ув'язнення.

«Відповідно до статті 256 Кримінального кодексу Киргизької Республіки, за участь громадян Киргизької Республіки у бойових діях на території іноземних держав передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна», – сказано у заяві на сайті посольства. Дипломати просять своїх громадян, які отримають заклики до участі у війні, негайно звернутися до посольства.