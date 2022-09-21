Киргизстан пригрозив своїм громадянам в'язницею за участь у війні в Україні

Посольство Киргизстану в росії застерегло своїх громадян від участі у війні в Україні. Дипломати нагадали, що за це загрожує до 10 років ув'язнення.
У вівторок, 20 вересня, держдума ухвалила закон, що передбачає спрощену видачу російського громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження служби у збройних силах росії. Раніше для отримання громадянства у спрощеному порядку іноземці мали відслужити не менше трьох років. Тепер буде достатньо одного року. Закон також скорочує з п'яти років до одного року термін, на який укладається перший контракт з іноземцем, який вступає на службу у званнях солдата, матроса, сержанта та старшини.
Цього ж дня мер москви Сергій Собянін заявив про відкриття пункту вербування іноземців на війну на території міграційного центру "Сахарове". За словами мера, після річної служби у лавах російської армії іноземці можуть розраховувати на отримання російського громадянства «без тривалого очікування та інших бюрократичних перешкод».
Цього ж дня мер москви Сергій Собянін заявив про відкриття пункту вербування іноземців на війну на території міграційного центру "Сахарове". За словами мера, після річної служби у лавах російської армії іноземці можуть розраховувати на отримання російського громадянства «без тривалого очікування та інших бюрократичних перешкод».
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