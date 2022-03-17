Киргизстан визначився з датою повторних виборів до парламенту

14:15 21 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 21 жовтня, ЦВК Киргизстану остаточно затвердила дату повторних виборів в Жогорку Кенеш (парламент) країни. Вибори призначені на 20 грудня. Про це повідомляє "Азаттик үналгиси".



Виборча кампанія почалася в Киргизстані сьогодні.



Видання зазначає, що, незважаючи на вже відому дату голосування, поки не прийняте рішення про низку моментів, які стали причиною протестів після виборів 4 жовтня. Зокрема, щодо процентного порогу для потрапляння в парламент представників партій.



Депутати Жогорку Кенеш розглянуть варіанти зміни виборчого законодавства 21 жовтня, пише "Азаттик үналгиси". На попередніх виборах діяв 7-відсотковий бар'єр, на майбутньому голосуванні може бути три або п'ять відсотків.



