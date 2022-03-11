Киргизстан визначився з датами повторних виборів

Сьогодні, 16 жовтня, голова ЦВК Киргизстану Нуржан Шайлдабекова повідомила орієнтовні дати проведення повторних виборів до парламенту і виборів глави держави.
Згідно із законодавством Киргизстану, повторні парламентські вибори призначаються ЦВК в двомісячний термін. А дострокові президентські вибори, за словами Шайлдабекової, проводяться в тримісячний термін.
Вона підкреслила, що вважає недоцільним поєднувати проведення цих двох виборів.
Політична криза в країні триває з 4 жовтня, коли результати парламентських виборів стали причиною масових протестів. У ніч на 6 жовтня протестувальники увірвалися в будівлю парламенту і офісу президента, а також звільнили з СІЗО експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва. В результаті ЦВК визнала підсумки виборів недійсними. Зараз ЦВК Киргизстану збирається призначити нові вибори в парламент, а прем'єр-міністра і уряд Киргизії відправили у відставку.
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