Киргизстан визначився з датами повторних виборів

15:39 16 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 16 жовтня, голова ЦВК Киргизстану Нуржан Шайлдабекова повідомила орієнтовні дати проведення повторних виборів до парламенту і виборів глави держави.

"Орієнтовно ми на 20 грудня планували повторні вибори парламенту", - розповіла вона.

Згідно із законодавством Киргизстану, повторні парламентські вибори призначаються ЦВК в двомісячний термін. А дострокові президентські вибори, за словами Шайлдабекової, проводяться в тримісячний термін.

"Дострокові президентські вибори призначає парламент. Орієнтовно це 17 січня", - заявила глава ЦВК.

Вона підкреслила, що вважає недоцільним поєднувати проведення цих двох виборів.

"Вважаю недоцільним їх поєднувати, оскільки у них різні терміни проведення. Повторні парламентські вибори повинні відбутися в двомісячний термін, а дострокові президентські - в тримісячний", - сказала вона.

Політична криза в країні триває з 4 жовтня, коли результати парламентських виборів стали причиною масових протестів. У ніч на 6 жовтня протестувальники увірвалися в будівлю парламенту і офісу президента, а також звільнили з СІЗО експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва. В результаті ЦВК визнала підсумки виборів недійсними. Зараз ЦВК Киргизстану збирається призначити нові вибори в парламент, а прем'єр-міністра і уряд Киргизії відправили у відставку.