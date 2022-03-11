Киргизстан: в.о. президента відмовився від посади, главою держави стане прем'єр

20:08 15 жовтень Київ, Україна

Виконавець обов'язків президента Киргизстану Канат Ісаєв заявив про своє небажання займати посаду в.о. глави держави, пробувши на посаді півдня.

Про це заявив у четвер на мітингу в Бішкеку прем'єр-міністр Садир Жапаров, пише місцевий портал.

"Ісаєв офіційно заявив, що не буде виконувати обов'язки президента", - сказав прем'єр. З ранку 15 жовтня Ісаєв як спікер парламенту був виконавцем обов'язків президента Киргизстану - він автоматично отримав цю посаду.

Раніше в четвер Сооронбай Жеенбеков, який займав пост президента республіки, оголосив, що йде у відставку. За законодавством до обрання нового глави держави його обов'язки має виконувати спікер парламенту. Якщо він не може це робити, то повноваження переходять до прем'єр-міністра.



Тепер виконання обов'язків глави держави перейде до чинного прем'єр-міністра країни Садира Жапарова. Його кандидатуру на цій посаді ще повинен буде затвердити парламент.



Жапаров на момент початку кризи знаходився у в'язниці - він відбував 10-річний термін за звинуваченням в організації заворушень. Під тиском протестувальників 6 жовтня Жапарова (а також деяких інших політиків, які відбували ув'язнення) звільнили, і вже наступного дня парламент затвердив його кандидатуру на посаду прем'єра.