Киргизстан і Таджикистан домовилися про мирне врегулювання конфлікту

Після військового конфлікту в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану прийняли одноголосне рішення припинити вогонь.
Про це повідомляє УНІАН.
Також сторони домовилися "протягом найближчих годин" провести окрему зустріч керівників правоохоронних та силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де будуть обговорені подальші деталі врегулювання ситуації.
Відзначається, що міністр закордонних справ Киргизької Республіки Руслан Казакбаєв і міністр закордонних справ Республіки Таджикистан Сіроджіддін Мухріддін закликали обидві сторони "не піддаватися провокаціям окремих деструктивних сил".
Відзначається, що міністр закордонних справ Киргизької Республіки Руслан Казакбаєв і міністр закордонних справ Республіки Таджикистан Сіроджіддін Мухріддін закликали обидві сторони "не піддаватися провокаціям окремих деструктивних сил".
Нагадуємо, ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією. Після кількох сутичок 29 квітня почалися зіткнення між військовими двох країн.
Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ятьох постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення. Киргизстан звинувачує Таджикистан в застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.
Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ятьох постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення. Киргизстан звинувачує Таджикистан в застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.
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