Киргизстан і Таджикистан домовилися про мирне врегулювання конфлікту

20:06 29 квітень Київ, Україна

Після військового конфлікту в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану прийняли одноголосне рішення припинити вогонь.



Про це повідомляє УНІАН.

"В результаті декількох переговорів між міністрами закордонних справ КР і РТ, досягнуті домовленості про повне припинення вогню з 20:00 години (17:00 за Києвом - ред.) і відведення військових сил на місця колишньої дислокації", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Киргизької Республіки.

Також сторони домовилися "протягом найближчих годин" провести окрему зустріч керівників правоохоронних та силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де будуть обговорені подальші деталі врегулювання ситуації.



Відзначається, що міністр закордонних справ Киргизької Республіки Руслан Казакбаєв і міністр закордонних справ Республіки Таджикистан Сіроджіддін Мухріддін закликали обидві сторони "не піддаватися провокаціям окремих деструктивних сил".

"Глави зовнішньополітичних відомств Киргизстану і Таджикистану підкреслили нагальну потребу врегулювання конфліктної ситуації, що призвела до жертв і поранених як з киргизької, так і з таджицької сторони, мирним шляхом за допомогою політико-дипломатичних переговорів. Міністр Казакбаєв зазначив, що киргизька сторона не претендує на чужі території і своєю землею ні з ким ділитися не має наміру", - повідомили в киргизькому МЗС, зазначивши, що всі прикордонні і господарські питання повинні вирішуватися за столом переговорів.

Нагадуємо, ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією. Після кількох сутичок 29 квітня почалися зіткнення між військовими двох країн.



Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ятьох постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення. Киргизстан звинувачує Таджикистан в застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.