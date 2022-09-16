Киргизстан та Таджикистан домовилися про припинення вогню

20:03 16 вересня Київ, Україна

З 16:00 за місцевим часом глави Державних комітетів національної безпеки Киргизстану Камчібек Ташієв та Таджикистану Саймумін Ятімов домовилися про припинення вогню.

Про це повідомляє Радіо Азаттік.



Переговори сторін відбувалися на кордоні Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану.



Кількість постраждалих киргизстанців внаслідок зіткнень, за останніми даними, досягла 42. Агентство Reuters раніше повідомило про загибель одного мирного жителя Таджикистану та кількох поранених. Офіційної інформації про вбитих та поранених немає.



Також повідомлялося, що таджицькі військові захопили адміністративну будівлю на території Киргизстану.



МНС Киргизстану евакуювало жителів прикордонних районів Баткенської області. Відкрито кілька пунктів тимчасового розміщення, а також місцеві мешканці виїжджають у безпечні райони на власному транспорті.