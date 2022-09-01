Курс американської валюти зріс до 20-річного максимуму

16:15 29 серпня Київ, Україна

29 серпня курс долара зріс до 20-річного максимуму щодо валютного кошика, пише Reuters.

Індекс долара піднявся до рівня 109,44. При цьому інші валюти опустилися до нових мінімумів.



Зокрема, долар досяг 138,88 проти японської єни, тоді як офшорний юань впав до нового дворічного мінімуму 6,9321 за долар.



Фунт стерлінгів також впав до 2-річного мінімуму 1,1656 долара, опустившись на 0,61%, до 1,1658 долара, тоді як євро впав на 0,49%, до 0,9916 долара.



Американська валюта дорожчає після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який попередив, що відсоткові ставки залишатимуться на вищому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати стрімке зростання інфляції.