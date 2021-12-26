Курити на пляжах Іспанії тепер заборонено законом

Якщо ви відпочивали на пляжі, то не могли не звернути увагу на недопалки, які доповнюють пісок та гальку, а дим від цигарок сусідів по лежаку здатний отруїти будь-який оздоровчий захід. Як довго доведеться терпіти таку незручність українцям?

Для іспанців щасливий момент настав. Як стало відомо, уряд Іспанії ухвалив закон про повну заборону куріння на пляжах.

Відповідно до прийнятого Сенатом країни закону, місцева влада може боротися із забрудненням пляжів, застосовуючи до курців штрафи до двох тисяч євро.. Таке виправлення до законодавства внесли представники партії зелених.

Закон не обмежений забороною куріння. Також цей закон забороняє й інші види порушення чистоти на пляжах: пакети, пляшки та ін. примітно те, що цей закон передбачає заохочення для тих, що здає порожню тару, таку як пляшки, назад в магазин.

Діяльність прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса багато в чому пов'язана із збереженням довкілля, а вже до 2050 року країна має стати повністю вуглецево-нейтральною.

Хочеться додати, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за п'ять останніх років кількість курців у світі скоротилася з 1,32 до 1,3 млрд, а до 2025 року вона має скоротитися до 1,27 мільярда людей.

Порятунок від куріння допоможе багатьом уникнути смерті. Адже за даними досліджень, доведено зв'язок вейпу та раку грудей. Досліди на мишах показали, що тютюновий дим спричиняє не лише зростання самих пухлин, а й посилює ризик розвитку метастазів.

А у хворих на коронавірус курців медики відзначають більш важкий перебіг хвороби і ризик смерті.