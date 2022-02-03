Курдські сили очистили в'язницю на північному сході Сирії від бойовиків ІД

15:43 31 січень Київ, Україна





Очолювані курдами Сирійські демократичні сили Курдські сили, що підтримуються США , оголосили про закінчення операції із зачистки великої в'язниці на північному сході Сирії через кілька днів після того, як установа була захоплена бойовиками, пов'язаними з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».Очолювані курдами Сирійські демократичні сили (СДС) заявили, що вони завершили «кампанію із зачистки в'язниці Аль-Сінаа» у місті Хасака після зачистки «останніх вогнищ, у яких були терористи [ІД]».



«Це був величезний провал ІД, який зрештою підтвердив, що затримані перебувають у захищеному закладі, з якого вони ніколи не втечуть», — сказав бригадний генерал Ісаак Пельтьє, командувач Об'єднаної оперативної групи спеціальних операцій «Непохитна рішучість».



Офіційні особи США заявили, що після завершення операції затриманих було переведено в іншу установу з вищим рівнем безпеки, щоб запобігти подальшим нападам бойовиків ІД.



Пресцентр СДС заявив, що незабаром буде опублікована «докладна заява про нещодавній напад на в'язницю», але спостерігач за військовими діями повідомив, що внаслідок нещодавніх зіткнень у Хасаці загинуло 373 особи.



Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, повідомила, що в ході бойових дій було вбито 268 бойовиків ІД, 98 бойовиків, пов'язаних з СДС, і сім мирних жителів.



Хошанг Хасан, місцевий репортер, який висвітлює події в Хасаці, сказав, що очолювані курдами сили продовжують свої операції з прочісування районів поблизу об'єкту.



«Після того, як бойовики ІД, що залишилися у в'язниці, повністю здалися СДС, місцеві сили наразі прочісують два прилеглі райони, щоб забезпечити повний контроль над околицями», — сказав він.