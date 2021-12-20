Купив Lamborghini на «Коронавірусние» гроші

18:56 30 липень Київ, Україна

Чоловік купив нову Lamborghini Huracan на гроші, зароблені на коронавірус. У Флориді поліція пред'явила звинувачення чоловікові, який викрав урядову програму захисту від коронавируса Paycheck і витратив кошти на власні потреби.

Програма підтримки під час пандемії коронавируса дозволяє компаніям отримувати кредити під 1% з терміном погашення два роки. Засоби організації можуть витрачати на виплату зарплат співробітникам, оплату оренди та комунальних послуг. Програма також дозволяє списати відсотки по кредиту, якщо підприємства витрачають певний відсоток від суми на зарплати.

За даними Міністерства юстиції США, 29-річний Девід Т. Хайнс з Майамі подав різні шахрайські заявки на кредит, роблячи численні помилкові і що вводять в оману заяви про витрати на оплату праці своїх компаній.

Фактично, замість того, щоб просити позики для покриття приблизно 200 000 доларів своїх щомісячних комерційних витрат, Хайнс подав чотири заявки через Bank of America, в яких потрібно було об'єднати щомісячні витрати в розмірі 4 мільйонів доларів для оплати праці 70 співробітників. Три з чотирьох представлених документів були затверджені, і незабаром уряд вніс перший з трьох запланованих депозитів на суму 3,9 млн дол. США на рахунок в банку Америки в Hines.