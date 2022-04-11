Кубинські активісти повідомляють про 5 тис. затриманих під час протестів

08:05 15 липня Київ, Україна

П'ятий день на Кубі не вщухають протести, пов'язані зі зростанням невдоволення щодо керівництва країни. Масові затримання і арешти набирають обертів: за даними місцевих активістів, затримано вже понад 5 тис. осіб.



Про це повідомляє місцевий інтернет-портал 14ymedio.com, який зібрав дані з різних джерел.



Серед затриманих - більше ніж 120 активістів і журналістів.



Люди розповідають, як поліціянти вторгаються в їхні будинки і проводять затримання із застосуванням зброї.



Кубинська влада підтвердила смерть одного демонстранта, заявивши, що він намагався напасти на поліційну дільницю.



При цьому журналісти та користувачі соцмереж пишуть про набагато більшу кількість загиблих і постраждалих.



11 липня тисячі жителів Куби вийшли на вулиці, протестуючи проти дій уряду під час пандемії COVID-19. Протести пройшли на тлі рекордних показників захворюваності.



Однією з причин протестів стала нестача лікарських засобів і продовольства.



Економічні труднощі Куби пов'язані як з рішенням тепер уже експрезидента США Дональда Трампа посилити санкції, так і з пандемією, яка вдарила по туризму - одній з головних статей доходу економіки країни.



Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав протестувальників злочинцями і закликав своїх прихильників вийти на вулиці.