Кубинці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

07:40 28 вересня Київ, Україна

Куба легалізувала одностатеві шлюби. За новий сімейний кодекс, який дозволяє представникам ЛГБТ одружуватися та усиновлювати дітей, проголосували на національному референдумі

Про це пише CNN.



У референдумі взяли участь 74,1% громадян, які мають право голосу. За результатами підрахунку 94% голосів, майже 4 мільйони громадян проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів. Проти виступили 1,95 мільйона людей.



Гомосексуалізм був легалізований на Кубі 1979-го, водночас представники ЛГБТ у країні досі стикаються з відкритою дискримінацією, зазначає видання.



У 2018 році кубинські законодавці відмовилися легалізувати одностатеві шлюби, а наступного року поліція розігнала мирний парад за права ЛГБТ, заявивши, що учасники маршу не мали дозволу на проведення мітингу. Відкрито виступала проти затвердження нового сімейного кодексу Євангельська громада Куби.



Референдум із сімейного кодексу таки відбувся у 2022 році, напередодні представники кубинського уряду кілька тижнів схвально коментували ініціативу у державних ЗМІ.



Одностатеві шлюби легалізовано більш ніж у 30 країнах світу. Крім низки країн Європи та США, ЛГБТ-пари можуть одружитися в Аргентині, Уругваї, Чилі та Коста-Риці. У дев'яти країнах за одностатеві стосунки передбачено смертну кару, зокрема, в Ірані та Саудівській Аравії.