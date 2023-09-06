Куба заявила про вербування своїх громадян з боку росії на війну проти України

10:01 06 вересня Київ, Україна

Куба розкрила мережу торгівлі людьми, яка змушувала своїх громадян воювати на боці росії у війні в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ країни.



Про це пише агентство Reuters.



У заяві МЗС наводяться кілька деталей, що мережа торгівлі людьми діяла як в острівній державі Карибського басейну, так і в росії.

"МВС країни працює над нейтралізацією мережі торгівлі людьми, яка діє з росії, щоб включити кубинців, що проживають там, у військові сили, що беруть участь у військових діях в Україні", – йдеться у заяві уряду Куби.

Міністерство оборони росії не відповіло на запит Reuters.



Наприкінці травня російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.



Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, вже давно є притулком для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічної стагнації вдома.



Міністри оборони Куби та росії на початку 2023 р. обговорили розвиток спільних військово-технічних проєктів на зустрічі у москві. Але адміністрація президента Куби Мігеля Діас-Канеля заперечує будь-яку причетність до конфлікту в Україні.