Куба: за організацію та участь у літніх масових протестах понад сотні кубинців загрожує тривалий тюремний термін

13:07 21 січень Київ, Україна

Кубинські суди завершили слухання щодо шести масових процесів над людьми, звинуваченими в участі у найбільших і найбільш некерованих протестах на острові за останні десятиліття, внаслідок чого понад 100 обвинувачених очікують на потенційно суворі вироки.



Родичі підсудних та активістів після судових процесів у кількох містах острова, останній з яких завершився цього тижня, заявили, що прокуратура добивається вироків до 30 років позбавлення волі за злочини, включаючи підбурювання до заколоту, громадські заворушення та напади. Дата винесення вироку не оголошена.



Нагадаємо, тисячі кубинців вийшли на вулиці у кількох містах 11 та 12 липня на знак протесту проти нестачі товарів, відключення електроенергії та економічних труднощів, а деякі з них закликали до зміни уряду.



Щонайменше одна людина загинула, кілька магазинів та автомобілів зазнали вандалізму або спалені. Офіційні особи не повідомили, скільки людей було затримано, але місцева організація «Справедливість» зареєструвала 1300 арештів і заявила, що понад 400 осіб уже постали перед судом.



У серпні офіційні особи заявили, що було проведено 23 сумарні судові процеси над 67 обвинуваченими за менш серйозними звинуваченнями.



Такі групи, як Human Rights Watch та Amnesty International, звинуватили уряд у тому, що він відповідає на переважно мирні протести довільними арештами та репресіями, спрямованими на те, щоб змусити замовкнути інакодумців.