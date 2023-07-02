Куба знову приймає російські літаки Аерофлоту

10:49 02 липня Київ, Україна

Після початку воєнних дій на території України Росія призупинила польоти своєї цивільної авіації, зокрема на Кубу. Але, як повідомляє російський Аерофлот, з липня було відновлено прямі авіарейси на дружній острів.

Польоти на кубинський курорт Варадеро виконує авіакомпанія росія на лайнерах Boeing 777. Поки рейси відбуватимуться двічі на тиждень, надалі залежно від попиту програма польотів може бути розширена.

При цьому стверджується, що перший рейс вирушив із аеропорту Шереметьєво практично з повним комерційним завантаженням.

Відомо, що повітряна лінія між росією та Кубою – один із найстаріших міжнародних напрямків Аерофлоту – рейси виконуються з 1962 року.. Повідомлення переривалося двічі – під час пандемії COVID-19 та після введення санкцій проти росії у 2022 році через війну проти України.

Раніше в Росії заявили, що у I кварталі 2023 року туристичний потік зріс на 47% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – майже до 2 млн. поїздок. Росіяни активніше стали їздити до східних та азіатських країн.

Також росіяни стали активніше подавати запити на отримання віз до країн ЄС.