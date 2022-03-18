Куба перестане приймати до сплати готівкові долари США

20:09 17 червня Київ, Україна

Мандрівники, які прибувають на Кубу з 21 червня, не зможуть розраховуватися готівкою в доларах США . Таке рішення прийняла кубинська влада через «труднощі, пов'язані з блокадою США».

Про це повідомляє On Cuba News.





Американська валюта не буде ні прийматися до оплати, ні обмінюватися на кубинські песо. Безготівкові долари як і раніше приймаються. Нове положення застосовується як до іноземних відвідувачів, так і до кубинців, які проживають за кордоном, які їдуть на острів, поки діє цей захід.

Режим санкцій проти Куби був вперше введений в 1996 році. Низку обмежень скасували за часів адміністрації 45-го президента США Барака Обами, при якому Байден був віцепрезидентом.



Згодом багато санкцій були відновлені попередником Байдена на посаді президента Дональдом Трампом. Байден продовжив санкції проти Куби.