Куба перестане приймати до сплати готівкові долари США

Мандрівники, які прибувають на Кубу з 21 червня, не зможуть розраховуватися готівкою в доларах США. Таке рішення прийняла кубинська влада через «труднощі, пов'язані з блокадою США».
Про це повідомляє On Cuba News.
Американська валюта не буде ні прийматися до оплати, ні обмінюватися на кубинські песо. Безготівкові долари як і раніше приймаються. Нове положення застосовується як до іноземних відвідувачів, так і до кубинців, які проживають за кордоном, які їдуть на острів, поки діє цей захід.
Режим санкцій проти Куби був вперше введений в 1996 році. Низку обмежень скасували за часів адміністрації 45-го президента США Барака Обами, при якому Байден був віцепрезидентом.
Згодом багато санкцій були відновлені попередником Байдена на посаді президента Дональдом Трампом. Байден продовжив санкції проти Куби.
Згодом багато санкцій були відновлені попередником Байдена на посаді президента Дональдом Трампом. Байден продовжив санкції проти Куби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі