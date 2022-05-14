Хто гальмує в Сенаті США ухвалення проекту надання допомоги Києву

07:56 14 травня Київ, Україна

Обіцяні Америкою 40 мільярдів доларів військової допомоги наразі під загрозою зриву. Пентагон може призупинити постачання озброєння в Україну, якщо Сенат США не схвалить проект допомоги Києву. Про це у п'ятницю, 13 травня, заявив представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час брифінгу.

Щоб військова допомога від США надходила до України безперебійно, як пояснив Кірбі, американський Сенат повинен схвалити виділення ще 40 млрд доларів не пізніше 19 травня.

"Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, це можливо, що буде міхур, період часу, в який нічого не передаватиметься. І ми хотіли б бути впевнені, що такого вдасться уникнути", - заявив Кірбі.

Кірбі наголосив, що схвалення додаткових повноважень потрібне до третього тижня травня.

"Це дозволить нам продовжувати безперебійний потік допомоги в Україні, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб вони надали додаткові повноваження, які можна було б використати", - додав представник Пентагону.

Цього тижня, 10 травня, Палата представників ухвалила додатковий законопроект, який передбачає допомогу Україні на 40 мільярдів доларів, але Сенат не зміг його ухвалити після того, як сенатор-республіканець Ренд Пол вніс поправки.

Він хоче, щоб було більше контролю над витрачанням коштів. З цією метою він вимагає, щоб у законі передбачили створення спеціального генерального інспектора, який контролюватиме витрати.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу та закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку.