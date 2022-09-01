Кримські татари почали отримувати довгострокові посвідки на проживання у Туреччині

08:32 12 серпня Київ, Україна

Турецька влада почала видавати довгострокові посвідки на проживання кримським татарам. Їм надали статус «співвітчизників з тюркським корінням» поряд з турками-месхетинцями, уйгурами, етнічними турками з Болгарії та Греції.

Ініціативу висунув голова МВС Сулейман Сойлу у червні 2022 року, повідомляє Anadolu.



Зазвичай для отримання довгострокової посвідки на проживання у Туреччині необхідно безперервно прожити вісім років. Відповідно до рішення Ради з міграційної політики від 15 лютого 2017 року, посвідка на проживання може бути надана «співвітчизникам з тюркським корінням» без дотримання вищевказаного терміну.



Згідно з офіційними даними, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання. При цьому довгостроковий дозвіл на проживання мають 75% іноземців з тюркським корінням, що проживають в Туреччині.



Зараз у Туреччині перебувають 4 296 біженців з тюркським корінням, які постраждали внаслідок війни в Україні. З них 2 804 особи, з яких 409 кримських татар та 2 395 турків-месхетинців, розміщені у центрах у п'яти областях. У центрах дітям-жертвам війни надаються такі послуги, як здоров'я, психолог, заходи та освіта.



З 2002 року громадянство Туреччини отримали близько 102 000 турків-месхетинців та близько 6800 уйгурів.