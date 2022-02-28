Кримські активісти вимагають поліпшити якість води та провести перерахунок її вартості

15:07 05 жовтень Київ, Україна

Кримські активісти незадоволені якістю води на півострові та її постачанням. Вони вимагають поліпшити якість води в Сімферополі і зробити перерахунок її вартості в умовах обмежень.



У зверненні активістів говориться, що, відповідно до російського законодавства, в разі перебоїв в постачанні води, необхідно «переглянути або взагалі звільнити споживача від оплати послуг водопостачання». Також зазначається, що прокуратура повинна перевірити законність дотримання прав споживачів і якості послуг, що надаються з боку ДУП «Вода Криму».



Раніше глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що зараз вивчається питання по очищенню води в річці Салгир для її подальшого використання «в побутових потребах».



З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районі через посуху і обміління водоймищ ввели третій, самий жорсткий етап обмежень постачання води.



У російському уряді Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.



Водопостачання Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.