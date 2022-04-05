Катастрофа російського літака АН-26: знайдені фрагменти тіл загиблих. Відео

13:03 07 липня Київ, Україна

Зниклий з радарів над Камчаткою, російський літак АН-26 через погані погодні умови зіткнувся зі скелею. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Трагедія сталася 6 липня, пошукові роботи тривають донині. Пошукова група виявила останки 19 тіл.

Про це повідомляє пресслужба МНС Росії.

На цей момент не представляється можливим визначити, кому належать останки.



Пошукові роботи на місці катастрофи тривають. Всього на борту літака Ан-26, що зазнав аварії, знаходилися 22 пасажири і 6 членів екіпажу.



Нагадаємо, на Камчатці російський пасажирський літак перестав виходити на зв'язок при посадці, про проблеми на борту екіпаж не доповідав. Пізніше були знайдені уламки літака. Літак розбився при заході на посадку в поганих погодних умовах.