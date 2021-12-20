Зіткнення поїздів в Єгипті забрало життя 32 людей

14:47 26 березень Київ, Україна

У Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті аварії загинули 32 людини і щонайменше 66 постраждали.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я республіки в п'ятницю, 26 березня.



Інцидент стався в провінції Сохаг на південь від Каїра. В результаті зіткнення три вагони перекинулися. За даними Міністерства охорони здоров'я, на місце події було направлено 36 машин швидкої допомоги, які доставляють постраждалих в найближчі лікарні.





Генпрокуратура Єгипту розпорядилася почати розслідування катастрофи, а міністр транспорту Камель аль-Вазір - затримати машиністів двох поїздів. Створено спеціальну комісію слідчих, роботу якої під особистий контроль взяв прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Через аварію повністю зупинено рух поїздів у південному напрямку.

Через незадовільний стан єгипетських залізниць, зношеність рухомого складу, застарілі системи контролю за рухом поїздів, які потребують заміни, а також нерідко людський фактор аварії на залізничному транспорті відбуваються практично щотижня, проте в більшості випадків вони обходяться без жертв і постраждалих.