Великий астероїд з групи Аполлонов наближається до Землі, - NASA

Як оголосили астрономи з Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США, всіх жителів планети незабаром очікує незвичайне явище. 1 вересня на невеликій відстані від Землі пролетить величезний астероїд. Його розміри можна порівняти з розміром багатоповерхового будинку.

Зближення астероїда з Землею очікується о 19:12 за київським часом. Небесне тіло розміром від 22 до 49 метрів наблизиться до планети на відстань близько 120 тисяч кілометрів, відзначили в NASA.

Для порівняння, відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тисяч кілометрів. Швидкість польоту небесного тіла складе 8,16 км / с.

Астероїд 2011 ES4 був відкритий 2 березня 2011 року. Він належить до групи Аполлонов - астероїдів, у яких траєкторія польоту перетинається з орбітою Землі.

У середині серпня повідомлялося, що до Землі непомітно наблизився астероїд на рекордно близьку відстань: його виявили тільки тоді, коли він проходив найближчу до планети точку.

5 серпня космічне тіло розміром з футбольне поле пролетів на мінімальній відстані від Землі.