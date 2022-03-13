Велике родовище газу виявили на дні Чорного моря

08:27 18 жовтня Київ, Україна

Туреччина продовжує пошук і розробку родовищ природного газу на дні Чорного моря. Нещодавно було виявлено ще одне таке родовище. Тут розрахунковий запас блакитного палива становить 85 мільярдів кубометрів. Цю приємну новину президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розмістив в своєму Twitter-акаунті під час відвідування бурового судна Fatih.

За його словами, загальний розмір нового родовища становить 405 мільярдів кубометрів.

У серпні Ердоган повідомляв, що команда Fatih знайшла 320 млрд кубометрів газу в Чорному морі - це найбільше в історії країни родовище блакитного палива.

"Якщо 21 серпня поточного року ми оголошували про виявлення в Чорному морі 320 млрд кубометрів газу, то останні роботи дозволили збільшити обсяг доведених резервів нового родовища ще на 85 млрд, тобто до 405 млрд кубометрів", - сказав Ердоган.

Турецький лідер зазначив, що Анкара має намір почати видобуток газу з цих запасів в 2023 році.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що Туреччина знайшла в Чорному морі мільярди кубів газу.

Також повідомлялося, що Туреччина скоротила закупівлі російського газу в 1127 разів з початку року, попри запуск газопроводу Турецький потік. Анкара віддає перевагу газу Азербайджану. У червні частка Туреччини в експорті Газпрому становила 0,01%.