Найбільший в світі алмаз знайдений у Африці

Алмази завжди приваблювали людей. Особливо великим екземплярів цих дивовижних каменів дають імена. А про деякі з них ходять навіть легенди і повір'я. Тому, коли вдається знайти надзвичайно великий алмаз, це стає подією.

Як повідомила нещодавно британська компанія-розробник рудника Gem Diamonds Ltd, в Південній Африці виявили алмаз вагою 442 карата, який став одним з найбільших в світі і оцінюється в 18 мільйонів доларів.

"Це один з найбільших алмазів, знайдених в цьому році. Це підтверджує важливість рудника Летсенг, де вже не вперше знаходять великі і високоякісні камені, - сказав в заяві президент Gem Diamonds Кліффорд Елфік.

За оцінками експертів, ціна алмаза після шліфування, може досягати 18 мільйонів доларів.

Відзначимо, недавно в Ботсвані був знайдений алмаз рідкісного синього кольору.

А до цього на півдні Африки знайшли рідкісний алмаз в 72 карата.