Найбільший банк Німеччини повідомив клієнтів про втрату акцій деяких російських компаній

10:44 26 червня Київ, Україна

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank повідомив клієнтів, що більше не може гарантувати повний доступ до акцій компаній з росії, що належать їм.

Про це пише Reuters.

У записці від 9 червня, з якою ознайомилися журналісти агентства, банк повідомив, що виявив дефіцит акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення росії в Україну.

Зазначається, що акції зберігалися у рф в іншому банку-депозитарії.

У циркулярі Deutsche пояснює дефіцит акцій рішенням москви конвертувати депозитарні розписки у місцеві акції. Конвертація в місцеві акції була проведена без "участі чи нагляду" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.

Депозитарні розписки – це сертифікати, видані банком, що представляють акції іноземної компанії, що торгуються місцевою фондовою біржею. Обмін таких розписок на акції російської компанії є першим кроком до спроби повернути гроші.

Зокрема, постраждали акції національної російської авіакомпанії "Аерофлот" (AFLT.MM), будівельної компанії "Група ЛСР" (LSRG.MM), гірничо-металургійної компанії "Мечел" (MTLR.MM) та Новоліпецького металургійного комбінату.