Найбільший банк Німеччини повідомив клієнтів про втрату акцій деяких російських компаній

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank повідомив клієнтів, що більше не може гарантувати повний доступ до акцій компаній з росії, що належать їм.
Про це пише Reuters.
У записці від 9 червня, з якою ознайомилися журналісти агентства, банк повідомив, що виявив дефіцит акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення росії в Україну.
Зазначається, що акції зберігалися у рф в іншому банку-депозитарії.
У циркулярі Deutsche пояснює дефіцит акцій рішенням москви конвертувати депозитарні розписки у місцеві акції. Конвертація в місцеві акції була проведена без "участі чи нагляду" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.
Депозитарні розписки – це сертифікати, видані банком, що представляють акції іноземної компанії, що торгуються місцевою фондовою біржею. Обмін таких розписок на акції російської компанії є першим кроком до спроби повернути гроші.
Зокрема, постраждали акції національної російської авіакомпанії "Аерофлот" (AFLT.MM), будівельної компанії "Група ЛСР" (LSRG.MM), гірничо-металургійної компанії "Мечел" (MTLR.MM) та Новоліпецького металургійного комбінату.
Про це пише Reuters.
У записці від 9 червня, з якою ознайомилися журналісти агентства, банк повідомив, що виявив дефіцит акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення росії в Україну.
Зазначається, що акції зберігалися у рф в іншому банку-депозитарії.
У циркулярі Deutsche пояснює дефіцит акцій рішенням москви конвертувати депозитарні розписки у місцеві акції. Конвертація в місцеві акції була проведена без "участі чи нагляду" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.
Депозитарні розписки – це сертифікати, видані банком, що представляють акції іноземної компанії, що торгуються місцевою фондовою біржею. Обмін таких розписок на акції російської компанії є першим кроком до спроби повернути гроші.
Зокрема, постраждали акції національної російської авіакомпанії "Аерофлот" (AFLT.MM), будівельної компанії "Група ЛСР" (LSRG.MM), гірничо-металургійної компанії "Мечел" (MTLR.MM) та Новоліпецького металургійного комбінату.
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