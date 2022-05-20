Найбільший акціонер Avito виходить із російського бізнесу

12:05 20 травня Київ, Україна

Нідерландська компанія Prosus оголосила про намір залишити російський ринок. Компанія є головним акціонером інтернет-сервісу розміщення оголошень Avito.





В Avito працюють понад 4000 працівників. Наразі компанія шукає покупця, йдеться у пресрелізі.В Avito працюють понад 4000 працівників.

«25 березня 2022 року ми оголосили про відокремлення російського бізнесу Avito від нашої групи OLX. Після завершення цього відділення Prosus вирішила вийти із російського бізнесу. Ми розпочали пошук відповідного покупця наших акцій Avito».

Наприкінці пресрелізу компанія залишила посилання на всі свої заяви щодо війни в Україні.

Так, 2 березня в Prosus зазначали: «Ми вражені війною в Україні та дуже стурбовані долею всіх постраждалих. Ми сподіваємося, що буде знайдено дипломатичне рішення для якнайшвидшої деескалації ситуації. У нашому бізнесі OLX Europe працює 350 осіб в Україні, і їхня безпека має першорядне значення. Ми знаходимося в тісному контакті з нашими українськими співробітниками та вживаємо всіх необхідних заходів для їхньої підтримки».



Компанія допомогла частині співробітників залишити Україну, надала їм житло та збільшила зарплату. Нужденним запропонували додаткову фінансову підтримку, йдеться в заяві.