Найбільший акціонер Avito виходить із російського бізнесу

Нідерландська компанія Prosus оголосила про намір залишити російський ринок. Компанія є головним акціонером інтернет-сервісу розміщення оголошень Avito.
Наразі компанія шукає покупця, йдеться у пресрелізі.
В Avito працюють понад 4000 працівників.
В Avito працюють понад 4000 працівників.
Наприкінці пресрелізу компанія залишила посилання на всі свої заяви щодо війни в Україні.
Так, 2 березня в Prosus зазначали: «Ми вражені війною в Україні та дуже стурбовані долею всіх постраждалих. Ми сподіваємося, що буде знайдено дипломатичне рішення для якнайшвидшої деескалації ситуації. У нашому бізнесі OLX Europe працює 350 осіб в Україні, і їхня безпека має першорядне значення. Ми знаходимося в тісному контакті з нашими українськими співробітниками та вживаємо всіх необхідних заходів для їхньої підтримки».
Компанія допомогла частині співробітників залишити Україну, надала їм житло та збільшила зарплату. Нужденним запропонували додаткову фінансову підтримку, йдеться в заяві.
Компанія допомогла частині співробітників залишити Україну, надала їм житло та збільшила зарплату. Нужденним запропонували додаткову фінансову підтримку, йдеться в заяві.
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