Найбільше пограбування в історії Коста-Рики: 6,1 млн доларів викрадено з банку

Правоохоронці Коста-Рики ведуть розслідування найбільшого пограбування в історії країни, при якому викрали 6,1 мільйона доларів готівкою з національного банку, згідно з інформацією, наданою Associated Press (АР).
Повідомляється, що зникнення коштів із банківських сховищ було виявлено три тижні тому, але сам злочин, мабуть, скоєно було ще у серпні чи навіть раніше.
Наразі під слідством перебувають п'ять співробітників, зокрема, два начальники дільниці, технік, охоронець та бухгалтер, які всі працювали на дільниці банку, що займається обслуговуванням валюти. Співробітники були тимчасово відсторонені від роботи, при цьому їм збережено виплату зарплати, після того, як крадіжка була помічена 3 жовтня. Поки що ніхто з них не був заарештований.
Банк розпочав внутрішнє розслідування крадіжки, але національні прокурори взялися до справи після того, як деталі злочину стали відомі громадськості, і банк подав офіційну скаргу.
Влада поки не розкриває подробиць того, яким чином було здійснено крадіжку.
Повідомляється, що зникнення коштів із банківських сховищ було виявлено три тижні тому, але сам злочин, мабуть, скоєно було ще у серпні чи навіть раніше.
Наразі під слідством перебувають п'ять співробітників, зокрема, два начальники дільниці, технік, охоронець та бухгалтер, які всі працювали на дільниці банку, що займається обслуговуванням валюти. Співробітники були тимчасово відсторонені від роботи, при цьому їм збережено виплату зарплати, після того, як крадіжка була помічена 3 жовтня. Поки що ніхто з них не був заарештований.
Банк розпочав внутрішнє розслідування крадіжки, але національні прокурори взялися до справи після того, як деталі злочину стали відомі громадськості, і банк подав офіційну скаргу.
Влада поки не розкриває подробиць того, яким чином було здійснено крадіжку.
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