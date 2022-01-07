Найбільша військова активність в Балтійському морі

Швеція посилила військову присутність в Балтійському морі через активності з боку РФ і напруженої ситуації в Білорусі.
За словами, міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, на даний момент ситуація з безпекою навколо шведських кордонів погіршується.
За словами, міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, на даний момент ситуація з безпекою навколо шведських кордонів погіршується.
У Збройних силах Швеції вважають, що з часів холодної війни в Балтійському морі спостерігається найбільша військова активність Росії і країн Заходу.
Командувач об'єднаними операціями збройних сил Швеції Ян Торнквіст заявив, що "в центрі заходів підвищеної готовності - посилення військово-морської розвідки на Балтиці, на море і з повітря".
Також буде посилюватися військову присутність на острові Готланд, який знаходиться в прямій досяжності від російського Калінінграда.
Командувач об'єднаними операціями збройних сил Швеції Ян Торнквіст заявив, що "в центрі заходів підвищеної готовності - посилення військово-морської розвідки на Балтиці, на море і з повітря".
Також буде посилюватися військову присутність на острові Готланд, який знаходиться в прямій досяжності від російського Калінінграда.
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